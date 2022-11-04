Çin'den Tayvan açıklaması: Ordu, savaşa hazırlanıyor

04 Kasım 2022 Cuma, 17:44

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tan Kefei, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun savaş hazırlıklarını sürdürdüğünü ve Tayvan'daki her türlü ayrılıkçılığa şiddetle karşı çıktığını söyledi.

Kefei, Tayvan meselesine ilişkin, "Bu, Çin'in iç meselesidir ve dışarıdan herhangi bir müdahaleye müsamaha göstermez. Şu anda ABD sürekli olarak 'tek Çin' ilkesini ihlal etmekte ve 'Çin'i kontrol etmek için Tayvan'ı kullanma' çabalarında tüm sınırları aşmaktadır. Tüm bunlar Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ağır bir şekilde ihlal etmekte ve Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrara yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" dedi.

Kefei, çevreleme politikası konusunda birleşen ülkelerin Asya-Pasifik bölgesi için bir meydan okuma haline geldiğini dile getirdi.

Çin'in bölgede barış ve istikrardan yana olduğunu kaydeden Kefei, "Çin barışçıl kalkınma yoluna kararlılıkla bağlı kalmıştır ve BM'nin merkezi bir rol oynadığı bir uluslararası ilişkiler sistemini kuvvetle desteklemektedir. Çin her zaman gerçek adımlar atarak Asya-Pasifik bölgesinde barışı savunmuş, Asya-Pasifik'in kalkınmasını teşvik etmiş, Asya-Pasifik'te işbirliği yapmış ve birleşik bir Asya-Pasifik kader topluluğu inşa etmeye çalışmıştır" diye konuştu.