Çin'den Tayvan savunması: Dış müdahaleye karşı en güçlü adımlar atılacak
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Tayvan konusunda "dış müdahaleye karşı durmak için" en güçlü adımları atacaklarını bildirdi.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, Çin ancak tamamen birleştiğinde Tayvan Boğazı'nda gerçek bir barış olabileceğini söyledi.
Van Yi, Pekin yönetiminin "dış müdahaleye karşı durmak için en güçlü adımları atacağını" belirterek, "Çin Halk Cumhuriyeti, Çin'in tamamını temsil eden tek hükümettir" dedi.
Vang, "Tek Çin" prensibinin, uluslararası ilişkilerde temel bir norm haline geldiğini dile getirdi.
Vang, Ada ile birleşme konusundaki kararlılığının önüne geçen her kim olursa "tarihin çarklarında ezilir" ifadesini kullandı.
Bu arada, Karayipler'deki bir ada ülkesi olan Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves Genel Kurul'da Vang'dan bir süre önce yaptığı konuşmada, Tayvan'ın Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası örgütlerdeki görünümünü artırmasına izin verilmesine değinmişti.
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