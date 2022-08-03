Çin'den Tayvan'a yaptırım: Turunçgiller ve iki tür balığın ithalatını durdurdu
Çin, Tayvan'a, ekonomik yaptırım olarak yorumlanabilecek bir kararla, turunçgiller ve iki tür balığın ithalatını durdurduğunu bildirdi.
Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından, Tayvan'a karşı harekete geçti.
Gümrükler Genel İdaresinin açıklamasına göre, Tayvan'dan greyfurt, limon ve portakal gibi turunçgiller ile beyaz saç kuyruğu ve istavrit türü balıkların ana karaya girişi yasaklandı.
Yasak kararının ilgili düzenlemeler ve gıda güvenliği şartları gereğince alındığı belirtilirken tüm gümrük birimlerinin karar uyarıcında ithalat bildirimlerini kabul etmeyi durdurması istendi.
Açıklamada, Pelosi'nin ziyaretine ve bununla bağlantılı olası ekonomik yaptırım ihtimaline değinilmedi.
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