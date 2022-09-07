Çin'den UAEA uzmanlarının Zaporijya nükleer santralindeki kalıcı varlığına destek

07 Eylül 2022 Çarşamba, 11:24

Güvenlik Konseyi brifinginde Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili konuşan Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Geng Shuang, "Bir süre için, Zaporijya nükleer santralinin emniyeti ve güvenliği uluslararası toplum için sinir bozucu oldu. Ve mümkün olan en kısa sürede bir UAEA saha ziyaretini sağlamak herkesin ortak beklentisidir" dedi.

Daimi Temsilci Yardımcısı, Rusya ve Ukrayna'nın işbirliği sayesinde, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ve meslektaşlarının geçen hafta santrale başarılı bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve bunun hedeflenen önlemleri almak için nükleer tesisin işleyişi ve hasarı hakkında kapsamlı ve nesnel bir anlayış kazanmaya yardımcı olacağını söyledi.

Geng, "Çin bu olumlu gelişmeden memnun ve Başkan Grossi ile UAEA uzmanlarının çabalarını takdir ediyor" dedi. Bununla birlikte, uluslararası toplumun yinelenen ihtarlarına ve çağrılarına rağmen santralin bombalanmasına devam edildiği konusunda uyaran Geng, UAEA uzmanlarının santrale gelmesinden sonra bile bombardımana ara verilmediğine dikkat çekti ve "Bu gerçekten endişe verici" dedi.

"DÜNYA BAŞKA BİR NÜKLEER FELAKETİ DAHA KALDIRAMAZ"

Çernobil nükleer kazasının hafızalardan silinmediğini ve Fukuşima nükleer kazasının etkilerinin bugüne kadar yok olmadığını hatırlatan Geng sözlerini, "Dünya başka bir nükleer felaketi daha kaldıramaz" diyerek sürdürdü. Geng, "İlgili tarafları bir kez daha insanlığa, bilimsel akılcılığa, iletişime ve işbirliğine bağlı kalmaya, nükleer güvenlik sözleşmesine ve diğer ilgili uluslararası yasalara sıkı sıkıya uymaya, Başkan Grossi'nin önerdiği yedi esası ciddiyetle korumaya, nükleer tesislerin emniyetini ve güvenliğini tehlikeye atan tüm eylemlerden kaçınmaya ve tehlikenin eşiğinde yinelenen testlerden sakınmaya çağırıyoruz" dedi.

Öte yandan, Çin'in, kalıcı uzmanların nükleer tesislerin emniyetini ve güvenliğini garanti etmek için sürekli, istikrarlı ve profesyonel teknik destek sağlayabileceğini umduğunu belirten Geng, durumun gerginliğini azaltmak için sorumlu bir yaklaşım benimsemek, Ukrayna'daki krize barışçıl bir çözüm bulmak için çalışmak, bölgesel barış ve sükuneti inşa etmek için birlikte çalışmak ve ortaklaşa küresel güvenliği ve istikrarı korumak için tüm taraflara yapılan önceki çağrıyı yineledi.

Grossi'nin liderliğindeki bir UAEA heyeti, 1 Eylül'de son haftalarda saldırılara maruz kalan ve güvenliği konusunda uluslararası endişeleri artıran Zaporijya tesisini ziyaret etmişti. Grossi Cuma günü gazetecilere, ajansın uzmanlarından ikisinin nükleer santralde daimi olarak kalacağını açıklamıştı.