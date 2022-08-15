Çin'den uluslararası topluma 'Afganistan' çağrısı: Temas halinde olunmalı

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:54

Çin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumun, Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin oluşturulmasını destekleyerek ve ülkedeki nüfusun tüm kesimlerinin haklarını garanti ederek Afganistan'ın geçici hükümetiyle temaslarını sürdürmesi gerektiği söylendi.

Bakanlık, Afganistan'ın "kaostan normale geçişinin kritik bir aşamada olduğu" ve Pekin'in ticaret, ekonomi ve enerji alanlarında Kabil ile iş birliğini güçlendirmeye "hazır" olduğunu bildirildi.

Bakanlık, açıklamasında Çin'in, "uluslararası toplumun Afganistan'ın geçici hükümetiyle temasını sürdürmesi, geniş ve kapsayıcı bir hükümet, ılımlı ve ihtiyatlı bir yönetimin kurulmasını teşvik etmesi ve desteklemesi gerektiğine inandığını" söyledi.

Açıklamada, "Taliban'ın bir yıl önce Afganistan'da yeniden iktidara gelmesinden bu yana 1990'larda iktidarda oldukları döneme göre birçok olumlu değişiklik olduğunu fark ettik" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, "Bir yıl önce ABD, birliklerini Afganistan'dan alelacele çekerek Afgan halkını kaos içinde bıraktı, ancak aynı zamanda Afgan halkı da ülkenin geleceğini ve kaderini kendi ellerine almak için tarihi bir fırsat elde etti" denildi.