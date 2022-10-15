Çin'den uzaya yeni uydu fırlatıldı
Çin yeni uzaktan algılama uydusunu uzaya fırlattı.
Çin, yeni bir uzaktan algılama uydusunu ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.
Yaogan-36 uydusu, Cumartesi günü 03.12'de (TSİ 22.12 Cuma) Uzun Yürüyüş-2D roketiyle uzaya gönderildi ve başarılı şekilde planlanan yörüngeye girdi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş serisine ait taşıyıcı roketlerin 444. göreviydi.
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