Çin'e ait 23 hava aracı ve 4 gemi, Tayvan çevresinde tespit edildi

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 23 askeri hava aracı ve 4 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.

AA
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 07:29
Çin'e ait 23 hava aracı ve 4 gemi, Tayvan çevresinde tespit edildi
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Tayvan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, 3 SU-30, 8 J-16, 2 J-11 savaş jeti ile "Y-8 ASW" tipi deniz devriye, "Y-8 ELINT" tipi elektronik istihbarat ve "KJ-500" tipi havadan erken uyarı uçakları ve "BKZ-005" tipi askeri dronun, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu kaydedildi.

Açıklamada, Ada çevresinde tespit edilen 23 askeri hava aracı ve 4 savaş gemisinin, elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği ifade edildi.

Uçuşlar ve gemi devriyeleri, Çekya'nın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in, Tayvan lideri Tsai Ing-Wen ile 31 Ocak'ta yaptığı telefon görüşmesinin ardından geldi.

Pekin, "iç işlerine müdahale" olarak nitelendirdiği görüşmeyi, "tek Çin ilkesini ihlal ettiği" ve "Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere yanlış işaret verdiği" gerekçesiyle protesto etmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün de Ada çevresinde Çin'e ait 34 askeri hava aracı ve 9 savaş gemisinin görüldüğünü bildirmişti.


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