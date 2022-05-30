Çin'e ait 30 savaş uçağı, Tayvan'ın 'hava savunma sahasına' girdi

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 18:54

Tayvan Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 6 adet "J-16", 8 adet "J-11", 4 adet "J-10", 2 adet "SU-30" ve 2 adet "SU-35" savaş uçağı ile 2 adet KJ-500 erken uyarı ve kontrol uçağı, 4 adet "Y-8 ELINT" elektronik istihbarat uçağı, 1 adet "Y-8 EW" deniz nakliye uçağı ve 1 adet "Y-8 ASW" deniz devriye uçağının hava savunma sahasının güneybatı bölümüne girdiği belirtildi.

Açıklamada, uçakların telsizle uyarıldığı, askeri devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerince takibe alındığı aktarıldı.

Uçuşlar, Tayvan otoritelerinin yılbaşından bu yana bildirdiği, en çok sayıda uçağın katıldığı "ihlal" oldu.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ, genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor. Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.

Pekin'in 2021'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümünün kutlandığı 1 Ekim ve izleyen günlerde, Tayvan'ın ADIZ ilan ettiği bölgeye çok sayıda uçakla girmesi, bölgede gerilimi yükseltmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim'de 38, 2 Ekim'de 39, 3 Ekim'de 16 ve 4 Ekim'de 56 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirmişti.

4 Ekim'deki uçuşlar, Tayvan'ın kayıtlarını tutmaya başladığı Eylül 2020'den bu yana bir günde tespit ettiği en çok sayıda uçağın katıldığı "ihlal" olmuştu.

Uçuşların sayısının ve sıklığının, Rusya'nın gündem olmasıyla 2022'nin başından itibaren azaldığı gözlenmişti.

BİDEN'IN TAYVAN'I DESTEKLEMESİ GERİLİMİ ARTTIRMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden'ın 23 Mayıs'ta Japonya'yı ziyareti sırasında "Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda askeri karşılık verileceğine" ilişkin sözleri taraflar arasında gerilime sebep olmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD, Çin halkının (Tayvan'la ilgili) egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını hafife almamalıdır." ifadelerine yer verilmişti.

Çin ordusu, Biden'ın sözlerine misilleme olarak 25 Mayıs'ta ada çevresinde askeri tatbikat düzenlemişti. Savunma Bakanlığı, tatbikatın, "ABD ile Tayvan'da ayrılıkçılarının son günlerdeki iş birlikçi faaliyetlerine karşı uyarı" niteliğinde olduğunu bildirmişti.