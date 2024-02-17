Çin'i 'baskıya' davet etti: İran üzerindeki nüfuzunu kullan

Yayınlanma: 17.02.2024 - 15:47

Güncelleme: 17.02.2024 - 15:48

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cameron, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2024) kapsamında Çinli mevkidaşı Vang'la bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticari bağlantılar, halklar arasındaki kültürel bağlantıların geliştirilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadelede birlikte çalışılması konularında mevcut angajmanın sürdürülmesi gerektiği üzerinde mutabık kalındı.

Öte yandan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Çin'i, İran üzerindeki nüfuzunu kullanarak Husilere Kızıldeniz'deki eylemleri konusunda baskı yapmaya çağırdı.

Ayrıca, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Hong Kong'taki insan hakları dahil bir dizi anlaşmazlıkta İngiltere'nin tutumunu ortaya koyan Cameron, Çin'in yaptırıma tabi tuttuğu İngiliz parlamenterlerin durumunu gündeme getirdi ve Hong Kong'daki muhalif medya patronu Jimmy Lai'nin serbest bırakılması çağrısını yineledi.