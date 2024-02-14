ABD ve İngiltere Yemen'in Hudeyde kentini vurdu

Yayınlanma: 14.02.2024 - 08:35

Güncelleme: 14.02.2024 - 08:35

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), ABD ve İngiltere'nin, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine yeniden hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonundan aktardığına göre ABD ve İngiltere, Hudeyde'nin güneyinde Tuhayta kentinde çeşitli bölgeleri savaş uçaklarıyla vurdu.

Saldırının can-mal kaybına sebep olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere de saldırıya ilişkin açıklama yapmadı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, dün Kızıldeniz'de Amerikan gemisi Star Iris'i hedef aldıklarını açıklamıştı.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.