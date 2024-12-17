Çinli eski yetkiliye yolsuzluk suçlaması: İdam edildi

Yayınlanma: 17.12.2024 - 11:24

Güncelleme: 17.12.2024 - 11:24

Çin Merkez Televizyonu'nun haberine göre, Çin Komünist Partisi'nin Huh Hoto Şehri Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi Çalışma Komitesi eski sekreteri Li Jianping'in, yolsuzluk suçundan idam edildiği bildirildi.

Daha önce yürütülen soruşturmada Li Jianping'in çeşitli görevlerde bulunduğu sırada 199 milyon dolardan fazla fazla kamu fonunu zimmetine geçirdiği tespit edilmişti.

Li Jianping'in ayrıca, başkalarından 80 milyon dolardan mali ve maddi varlık aldığı ve 146 milyon dolardan fazla kamu fonunu kötüye kullandığı belirtildi.

Çin'de bir mahkeme Li Jianping'i, 2022 yılında ölüm cezasına çarptırılan ve ardından temyize giden Li Jianping'in, Ağustos 2024'te ölüm cezası onandı.

Li Jianping'in, idamından önce yakın akrabalarıyla bir araya geldiği kaydedildi.

Şİ CİNPİNG UYARMIŞTI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, daha önce yaptığı açıklamada yolsuzluğun ÇKP'nin canlılığını ve mücadele kabiliyetini tehdit eden başlıca habis tümör olduğunu söylemişti.

Çinli liderin de vurguladığı üzere, ”yolsuzluğun zemini ve koşulları var olduğu sürece yolsuzlukla mücadele de bir an bile durmayacaktır.”

Cinping, yolsuzluğa asla müsamaha göstermeyeceğini ve “sıfır tolerans ilkesini” takip ederek cezalandıracağını kaydetti.