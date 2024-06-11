Çinli madencilik şirketine suçlama: Çalışmaları askıya alındı

Yayınlanma: 11.06.2024 - 09:13

Güncelleme: 11.06.2024 - 09:13

Maden Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede altın ve elmas madenciliği faaliyetinde bulunan Çinli bir şirketin silahlı gruplarla bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Bu nedenle Çinli şirketin çalışmalarının askıya alındığı bilgisi paylaşıldı.

Daqing SARL isimli Çinli maden firması, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin güneyindeki Mingala bölgesinde faaliyet gösteriyordu.

OAC, altın ve elmas gibi geniş maden zenginliklerine rağmen dünyanın en fakir ülkelerinden biri olmaya devam ediyor.

20'den fazla silahlı grubun varlık gösterdiği OAC'de ordunun müdahalesine rağmen çatışmalar devam ediyor.

İsyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için Aralık 2020'de harekat başlatmış ancak başarılı olamamıştı.

Ülkede 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi hayatını kaybetti.