Gana, Orta Afrika Cumhuriyeti karşısında geriden gelip kazandı

Afrika Dünya Kupası Elemeleri I Grubu dördüncü maçında Gana, evinde Orta Afrika Cumhuriyeti'ni 4-2 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2024 - 00:25
Gana, Orta Afrika Cumhuriyeti karşısında geriden gelip kazandı
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Afrika Dünya Kupası Elemeleri I Grubu dördüncü maçında Gana ile Orta Afrika Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Gana 4-2 kazandı. 

Gana'ya galibiyeti getiren golleri 7, 61 ve 70. dakikada Jordan Ayew, 63. dakikada Issahaku kaydetti. Orta Afrika Cumhuriyeti'nin golleri 12, 42 ve 90+1'nci dakikada Louis Mafouta'dan geldi. 

Gana'da Fenerbahçeli Alexander Djiku, karşılaşmada 90 dakika süre aldı. 

Bu sonuçla birlikte Gana, gruptaki puanını 9 yaptı. Orta Afrika Cumhuriyeti 4 puanda kaldı. 


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