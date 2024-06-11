Gana, Orta Afrika Cumhuriyeti karşısında geriden gelip kazandı
Afrika Dünya Kupası Elemeleri I Grubu dördüncü maçında Gana, evinde Orta Afrika Cumhuriyeti'ni 4-2 yendi.
Afrika Dünya Kupası Elemeleri I Grubu dördüncü maçında Gana ile Orta Afrika Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Gana 4-2 kazandı.
Gana'ya galibiyeti getiren golleri 7, 61 ve 70. dakikada Jordan Ayew, 63. dakikada Issahaku kaydetti. Orta Afrika Cumhuriyeti'nin golleri 12, 42 ve 90+1'nci dakikada Louis Mafouta'dan geldi.
Gana'da Fenerbahçeli Alexander Djiku, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.
Bu sonuçla birlikte Gana, gruptaki puanını 9 yaptı. Orta Afrika Cumhuriyeti 4 puanda kaldı.
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