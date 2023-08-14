Çinli mühendislerin konvoyu Pakistan'da saldırıya uğradı!

Yayınlanma: 14.08.2023 - 13:00

Güncelleme: 14.08.2023 - 13:00

İran'ın güneyi ve Pakistan'da faaliyet yürüten ayrılıkçı terör örgütü Belucistan Kurtuluş Ordusu militanları; Çinli mühendisleri, Pakistan'ın güneybatısındaki Gwadar limanına taşıyan ve Pekin tarafından finanse edilen bir konvoya saldırdı.

Saldırıda hafif silahlar ve el bombaları kullandığı bildirildi. Güvenlik kaynakları, saldırıyı doğruladı.

“SALDIRGANLAR ÖLDÜRÜLDÜ”

Pakistanlı Senatör Sarfaraz Ahmed Bugti, sosyal paylaşım ağı X üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıda hiçbir Çin vatandaşının ölmediğini duyurdu.

Senatör; "Gwadar'da, Çinli işçilerin bulunduğu konvoya karşı gerçekleştirilen tiksindirici terör saldırısını şiddetle kınıyorum" dedi.

Senatör sözlerine şöyle devam etti:

"Neyse ki can kaybı olmadı, ancak bazı haberlere göre pusu geri püskürtüldü ve saldırganlar öldürüldü..."

Pakistan devlet radyosu, ordunun iletişim departmanından alıntı yaparak durumun kontrol altında olduğunu duyurdu ve yapılan açıklamada, "Gwadar'da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada bir terörist öldürüldü, üç terörist de yaralandı" ifadelerine yer verildi.

HEDEF: ÇİN-PAKİSTAN EKONOMİK KORİDORU

Öte yandan Pekin yönetimi, Pakistan'ı Çin vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için pratik adımlar atmaya çağırdı. Açıklama, Çinli mühendislerin, güneybatı Belucistan eyaletindeki saldırıdan kurtulmasının hemen ardından geldi. Çin hükümeti, saldırıyı şiddetle kınadı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, "Çin, Pakistan'dan suçluları ağır bir şekilde cezalandırmasını ve Çin vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için pratik ve etkili önlemler almasını talep ediyor" dedi. Sözcü ayrıca, "Çin ve Pakistan arasındaki dostluğu ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridorunun (CPEC) inşasını baltalamaya yönelik herhangi bir girişim asla başarılı olamayacaktır" ifadelerini kullandı.

2014 yılında başlatılan, Çin ile Pakistan arasında büyük bir yatırım projesi olan ve 10 yıl içinde Pakistan'a 25,4 milyar dolar doğrudan yatırım çekmeyi başaran CPEC Çin'in, Pakistan'ın Gwadar Limanı üzerinden Umman Denizi'ne erişimini sağlayan büyük bir ekonomik ve altyapı projesidir.

BU İLK SALDIRI DEĞİL

Öte yandan söz konusu saldırının, Belucistan Kurtuluş Ordusu tarafından yapılan ilk saldırı olmadığı, Mayıs 2019'da Umman Denizi'ndeki Gwadar limanına bakan lüks bir otelin de saldırıya uğradığı ve en az sekiz kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Daha yakın bir tarihte, Nisan 2022'de, üç Çinli akademisyen ve Pakistanlı şoförlerinin, Karaçi Üniversitesi'ndeki Konfüçyüs Enstitüsü'ne girdikleri sırada bir kadın tarafından gerçekleştirilen intihar saldırısı sonrası yaşamlarını yitirdiği kaydedildi.

Basın kaynaklarına göre tüm bu saldırılar, İran ile Pakistan topraklarının bir kısmında bağımsız bir devlet kurmayı hedefleyen ayrılıkçı terör örgütü Belucistan Kurtuluş Ordusu tarafından üstlenildi.