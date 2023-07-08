İran’da karakola terör saldırısı: 1 ölü

Yayınlanma: 08.07.2023 - 11:56

Güncelleme: 08.07.2023 - 12:34

İran’ın güneydoğusunda bulunan Sistan ve Belucistan eyaletinin yönetim merkezi Zahidan kentinde 16 numaralı karakola 4 kişilik silahlı bir grup tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Sistan ve Belucistan Eyaleti Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, saldırının yerel saatle 07.15’te düzenlendiğini belirterek, “4 kişiden oluşan kimliği belirsiz silahlı bir grup karakol binasına el bombası atarak saldırdı. Ardından güvenlik güçlerimiz aynı şekilde saldırganlara karşılık verdi ve çıkan çatışmada 1 polis memuru hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

İran Polis Teşkilatı Sözcüsü Seyid Muntazer el-Mehdi ise çatışmada ayrıca 3 saldırganın öldürüldüğünü aktardı.

SİSTAN VE BELUCİSTAN EYALETİ

İran'ın 31 eyaletinden birisidir. Ülkenin güneydoğu ucunda bulunan eyalet Afganistan ve Pakistan ile sınırdır. Sistan ve Belucistan Eyaleti, İran'ın "toprak büyüklüğü bakımından en büyük eyaleti" unvanına sahiptir. 2005 yılı resmi nüfusu ise yaklaşık 2,4 milyondur. Bu nüfusu ise Sünni Müslüman Beluçlar ve Şii Müslüman Sistaniler oluşturmaktadır.

Yönetim merkezi Zahidan olan eyaletin önemli kentleri Çabahar (İran'ın Umman Körfezi'ndeki en önemli limanı), Dalgan, Hirmand, İranşehr, Haş, Konarak, Nikşehr, Saravan, Sarbaz, Soran, Zabol, Zaboli ve Zahak'dır.