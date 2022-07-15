Çinli yetkililer 'paniğe gerek yok' dedi

15 Temmuz 2022 Cuma, 15:40

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yayın organı Global Times'ta yer alan bir haberde, Wuhan'daki Baishazhou Pazarı'nda gerçekleştirilen bir sağlık denetimi sırasında virüs bulaşmış dört kaplumbağa örneği bulunduğu bildirildi.

Habere göre, numunelerin pozitif sonuç vermesinin ardından epidemiyolojik araştırma, çevresel örnekleme ve dezenfeksiyon için acil durum müdahalesi başlatıldı.

Bu kapsamda, ürünleri satan dükkan üç gün süreyle geçici olarak kapatıldı ve kontamine ürünler uygun şekilde bertaraf edildi. Numunelerle temas halinde olan kişilerin tümü kolera virüs testinde negatif sonuçlar verdi.

"PANİĞE GEREK YOK"

Uzmanlar, söz konusu ürünlerde rastlanabilecek kolera bakterilerinin insanları enfekte etme riski taşıdığını, ancak paniğe gerek olmadığını belirtti.

Wuhan Üniversitesi patojen biyolojisi bölümü müdür yardımcısı Yang Zhanqiu Cuma günü Global Times'a verdiği demeçte, "Kolera, bir sindirim sistemi enfeksiyonudur. İnsanlar pişmiş ürünler yediği sürece enfeksiyon riski olmayacaktır" dedi.

Isıya, kuruluğa, güneş ışığına ve dezenfektanlara duyarlı olan kolera virüsü 55 C sıcaklıkta 10 dakika içinde ölebilir. Kaynamaya maruz kalma ise virüsü hemen öldürür.