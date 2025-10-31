Cinsel istismarla suçlanan İngiltere Prensi Andrew'un unvanları alındı

İngiltere Kralı 3. Charles, kardeşi Prens Andrew'un tüm Kraliyet unvanlarının ve ayrıcalıklarının geri alınması sürecini başlattı. Andrew'un Windsor'daki "Royal Lodge" adlı malikanesinden taşınacağı duyuruldu.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Majesteleri, bugün itibarıyla Prens Andrew'un unvanlarının, nişanlarının ve onursal payelerinin geri alınması sürecini resmen başlattı. Prens Andrew, bundan böyle 'Andrew Mountbatten Windsor' olarak anılacak" denildi.

Andrew'un uzun süredir ikamet ettiği Royal Lodge'un kira sözleşmesinin bugüne dek kendisine yasal koruma tanıdığı ancak bu korumanın bittiğini ve resmi tahliye bildiriminin iletildiği duyuruldu.

CHARLES'IN KİŞİSEL TALİMATI

Andrew'un özel bir konuta taşınacağının da bildirildiği açıklamada şu ifadeler de yer aldı: Hakkındaki iddiaları reddetmeye devam etmesine rağmen bu yaptırımların gerekli olduğu değerlendirildi. Kral ve Kraliçe, her türlü istismar mağduru ve hayatta kalanların yanında olduklarını ve onlara duydukları derin sempati ve desteğin süreceğini ifade etti.

Bu kararla birlikte pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre'nin cinsel tacizle suçladığı Andrew'un "Prens" unvanı resmen geri alındı.

Buckingham Sarayı, açıklamasında bu kararın bizzat İngiltere Kralı Charles'ın talimatıyla alındığını teyit etti. Prens Andrew, bundan böyle "Andrew Mountbatten Windsor" olarak anılacak.

NE OLMUŞTU?

Epstein tarafından kurulan pedofili ve fuhuş ağının mağdurlarından Virginia Giuffre ve gölge yazar Amy Wallace'ın "Nobody's Girl" kitabında, Prens Andrew'un da aralarında bulunduğu pek çok ünlü isme dair iddialar yer almıştı.

Prens Andrew, söz konusu iddiaların ardından artan baskılarla karşı karşıya kalmış ve Andrew'un cinsel istismar suçlamalarıyla ilişkilendirildiği Epstein ile bağlarını yeniden gündeme getirmişti.

Nisan ayında 41 yaşında hayatına son veren Giuffre'nin kitabı yayımlanmadan bir gün önce ortaya çıkan detaylarda, Giuffre'nin 3 kere Prens Andrew'la ilişkiye girdiği, bu dönemde 17 yaşında olduğu bilgisi yer almıştı.