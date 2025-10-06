Çipras istifa etti, Atina siyaseti karıştı: Yunanistan’da sol yeniden doğuyor mu?

Yunanistan’ın eski başbakanı ve Syriza partisinin kurucusu Aleksis Çipras, milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Ülkede uzun süredir konuşulan “yeni bir sol parti” iddiaları, bu adımla birlikte yeniden gündeme geldi.

2015’te kemer sıkma politikalarına karşı söylemleriyle iktidara gelen 50 yaşındaki Çipras, pazartesi günü yayımladığı video mesajında, “Syriza milletvekilliğinden istifa ediyorum ama siyasi mücadeleden çekilmiyorum” dedi.

Çipras, parti içindeki eski yol arkadaşlarına seslenerek, “Biz rakip değiliz. Belki yakında yeniden, daha güzel denizlere doğru birlikte yol alırız” ifadelerini kullandı.

Çipras, 2015’te Avrupa Birliği ve IMF ile yapılan sert borç görüşmeleri sırasında uluslararası kamuoyunda dikkat çekmişti.

Ancak başbakanlığı döneminde karşı çıktığı austerity (kemer sıkma) politikalarını uygulamak zorunda kalınca, halk desteğini büyük ölçüde kaybetti.

Çipras, 2019 seçimlerinde iktidarı, merkez sağdaki Yeni Demokrasi Partisi’nin lideri Kiryakos Miçotakis’e kaptırdı.

SYRIZA PARÇALANDI, PASOK YÜKSELDİ

Çipras, 2023’te Syriza’nın art arda aldığı seçim yenilgilerinin ardından parti liderliğinden istifa etti.

Bu karar, partide büyük bir bölünmeye yol açtı ve Syriza içinden birçok küçük sol parti doğdu.

Son anketlere göre, Sosyalist PASOK Partisi ana muhalefet konumuna yükselirken, Syriza’nın oy oranı tek haneli seviyelere geriledi.

Yunanistan’daki siyasi gözlemciler, Çipras’ın bu adımını “yeni bir siyasi hareketin habercisi” olarak yorumladı. Kamuoyu araştırma şirketi ALCO’nun direktörü Costas Panagopoulos, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bugünkü istifa, yeni bir partinin kurulması yönünde atılmış ilk kararlı adımdır” ifadelerini kullandı.

ALCO’nun eylül ayı anketine göre, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi yüzde 24, PASOK yüzde 11,5, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 9 ve Syriza yüzde 6,2 oy oranına sahip.

Miçotakis hükümeti erken seçim planını reddetse de, azalan destek oranı siyasi dengelerin değişebileceği sinyalini veriyor.

YENİ BİR SOL ÇIKIŞ MÜMKÜN MÜ?

Çipras'ın istifası, Atina’da “yeni bir sol alternatif” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Siyaset gözlemcileri, ekonomik krizin ardından şekillenen yeni kuşak seçmenlerin ve kemer sıkma yorgunu halkın, yeniden sol bir lidere yönelebileceği görüşünde.

Ancak analistler, Çipras'ın olası dönüşünün Miçotakis hükümetine karşı güçlü bir muhalefet bloku oluşturup oluşturamayacağının hâlâ belirsiz olduğunu vurguluyor.