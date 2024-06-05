‘Çocukların potansiyel mağdur olma riski arttı’

Yayınlanma: 05.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.06.2024 - 04:00

ABD’nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Steven Anderegg, çocukların cinsel içerikli görüntülerini yapay zekâyla ürettiği için geçen hafta tutuklandı. Müstehcen görüntüler oluşturan ve paylaştığı öne sürülen Anderegg hakkında 70 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Olayın ardından Türkiye’de de benzer bir sorun yaşanır mı sorusu gündeme geldi. Cumhuriyet konuya ilişkin İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyesi avukat Kardelen Ateşci ile konuştu. Ateşci, yapay zekânın kontrolsüz bir şekilde hayatımıza girmesiyle birlikte çocukların potansiyel mağdur olması riskinin arttığına vurgu yaparak “Bu riske karşın Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca çocukların ruhsal ve fiziksel sağlıklı gelişimlerinin sağlanmasının, siber alandaki istismar ve şiddetten korunmaları toplumda yaşayan herkesin temel yükümlülüğü olduğunu söylemeliyim. Teknoloji ve suçların işlenme şekli değişiyor olsa da çocuğun korunması, çocuk istismarının ve pornografisinin önlenmesine dair her türlü önlemin alınması devlet için bir zorunluluktur. Çocukların korunmasını istiyorsak bütüncül bir çocuk politikası şart. Yasal düzenlemeler bu konuda caydırıcı olmalı ve özelleştirilmelidir. Ailelerin, çocukların bilinçlenmesi, dijital okuryazarlılıklarının artması için çeşitli eğitimler verilmelidir” dedi.