Colani Rusya'yı ziyaret edecek: Esad’ın iadesini isteyecek

Cihatçı HTŞ kontrolündeki Şam yönetiminin lideri Colani'nin (Ahmed Şara) Rusya’yı ziyaret etmesi bekleniyor. Suriye basınının adı açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberlerde, Colani'nin yarın Rusya’nın başkenti Moskovayı ziyaret edeceği bildirilerek, devrik lider Beşar Esad’ın ülkesine iadesini talep edeceği aktarıldı.

Colani'nin, ayrıca temaslarında Rusya'nın Tartus Deniz Üssü ve Hmeymim Hava Üssü'ndeki varlıkları hakkında görüşmeler yapacağı belirtildi.

ESAD HAKKINDA GIYABİ TUTUKLAMA KARARI ÇIKARTILMIŞTI

HTŞ yönetimi, geçtiğimiz hafta Aralık 2024 tarihinden bu yana Rusya’ya sığınan Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarmıştı. Suriye 7. Soruşturma Mahkemesi Hakimi Tevfik el-Ali Esad’a yöneltilen suçlamalar arasında kasten adam öldürme, ölüme sebebiyet veren işkence ve özgürlükten yoksun bırakma bulunduğunu açıklamıştı.

Hakim El-Ali, "23 Kasım 2011’de Dera’da hayatını kaybedenlerin yakınlarının açtığı dava üzerine tutuklama kararı çıkardık. Dava, Interpol üzerinden uluslararası düzeyde yaygınlaştırılabilecek ve dış boyutta da takibi mümkün kılınabilecek nitelikte. Karar, sistematik ihlallerden sorumlu olanların yargılanmasına zemin hazırlıyor. Yasal süreç rejimin işlediği suçların tüm faillerine ulaşıncaya kadar devam edecek" demişti.