COP30’da arbede: Yerli halklar, BM alanını bastı!

Brezilya’nın Amazon kenti Belém’de düzenlenen COP30 İklim Zirvesi, Salı günü yerli halkların protestosuna sahne oldu.

Onlarca yerli protestocu, zirvenin yapıldığı alana bariyerleri aşarak girdi ve güvenlik görevlileriyle çatıştı.

Protestocular, Birleşmiş Milletler’in ev sahipliği yaptığı zirve alanına girmeye çalışırken “İklim eylemi istiyoruz!”, “Ormanlarımızı koruyun!” sloganları attı.

Tupinamba topluluğundan yerli lider Nato, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Biz parayı yiyemeyiz. Topraklarımızı tarım şirketlerinden, petrol arayıcılarından, kaçak madencilerden ve ağaç kesenlerden arındırılmış görmek istiyoruz.”

Bazı protestocular “Topraklarımız satılık değil” yazılı pankartlar taşırken, kimileri yerli bayraklarıyla yürüyüşe katıldı.

GÜVENLİK MÜDAHALESİ VE YARALANMALAR

Reuters muhabirlerinin aktardığına göre, güvenlik görevlileri protestocuları geri püskürtmek için masalarla barikat kurdu.

Bir güvenlik görevlisinin karın bölgesinden yaralanarak tekerlekli sandalyeyle alandan uzaklaştırıldığı, bir diğerinin ise başına isabet eden davul sopası nedeniyle gözünün üzerinde kesik oluştuğu bildirildi.

Güvenlik güçleri olay sırasında birkaç uzun ve ağır sopaya el koydu.

Kısa süreli arbedenin ardından protestocular dağıldı. Yetkililer, alanda bulunan delegeleri güvenlik gerekçesiyle bir süre bina içinde tuttu.

Birleşmiş Milletler sözcüsü, olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu akşam erken saatlerde bir grup protestocu COP ana girişindeki güvenlik bariyerlerini aştı. İki güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralandı, alanda küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Tüm güvenlik protokolleri uygulanmış, alan tamamen güvenli hale getirilmiştir. Görüşmeler planlandığı gibi devam etmektedir.”

BM, ana girişin onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldığını ve Çarşamba sabahı yeniden açılacağını duyurdu.

LULA'DAN AÇIKLAMA

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, COP30’da yerli halkların rolünü özellikle vurguladı. Lula, Amazon’un korunmasında yerli toplulukların “öncü aktörler” olması gerektiğini söyledi.

Hafta başında, onlarca yerli lider nehir yoluyla zirveye gelerek, orman yönetimi ve karar süreçlerinde daha fazla söz hakkı talep etti.

Ünlü yerli lider Raoni Metuktire (Şef Raoni), Reuters’a verdiği röportajda, birçok yerli topluluğun bölgedeki sanayi ve kalkınma projelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

“Amazon’u korumanın en etkili yolu, yerli halkların güçlendirilmesidir” diyen Raoni, Brezilya hükümetine “yerli halklara daha fazla yetki ve koruma sağlama” çağrısında bulundu.