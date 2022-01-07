Covid: İngiliz ordusundan artan vakalar karşısında zorlanan hastanelere askeri personel takviyesi

07 Ocak 2022 Cuma, 13:36

BBC Savunma Bakanlığı 200 takviye personelin 40 hareketli ekip oluşturacağını söylüyor

Covid vaka sayısının rekorlar kırdığı İngiltere'de ordu, başkent Londra'da zorlanmaya başlayan hastanelere destek verecek. 200 askeri personel hastanelerde görev yapacak.

İngiltere Savunma Bakanlığı önümüzdeki üç hafta içerisinde Londra'daki hastanelerdeki personel açığının kapatılabilmesi için ordudan 40 askeri doktor ve 160 genel sağlık hizmetlisinin görevlendirildiğini açıkladı.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid askeri personel takviyesini memnuniyetle karşıladığını söyledi ve sağlık hizmetleri üzerindeki baskıyı hafifletmek için herkese aşı olma çağrısı yaptı.

Askeri sağlık ve destek personeli salgın boyunca daha önce de devreye girmişti. Eylül ayında Kuzey İrlanda hastanelerinde ve geçen kış bu zamanlar yine Londra hastanelerinde görev yapmışlardı.

Takviye için gönderilen 200 personel, her biri birer doktor ve dört genel hizmet görevlisinden oluşan beşer kişilik 40 ekip oluşturuyor ve nerede ihtiyaç varsa orada konuşlandırılmak üzere bu haftadan itibaren devreye giriyorlar.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta Covid salgınına karşı sağlık hizmetlerine yaklaşık 1800 askeri personel destek sağlıyor.

Ambulans hizmetlerine 400 askeri sağlık görevlisi destek veriyor.

1000'den fazla askeri personel de ülke çapında aşılama kampanyasına katılıyor.

Koronavirüsün Omicron varyantının çok hızlı yayılması, Londra'da hastanelerde çalışan binlerce personelin hastalanmasına ya da karantinaya girmesine neden olmuştu.

İngiltere Başbakan Boris Johnson bu hafta son salgın dalgasını yeni kısıtlamalara gerek olmadan atlatabilmeyi umduklarını söylemişti.

Londra'da hastaneler üzerindeki baskı son bir ayda hızla arttı. Aralık ayı başlarında hastanelerde yatan Covid hastalarının sayısı 1100'dü. Bu rakam 4000'e kadar çıkmış durumda.

'Personel krizi inkar edilemez'

İngiltere Kraliyet Hemşirelik Okulu Müdiresi Patricia Marquis, askeri personel takviyesinin, Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin bir personel kriziyle karşı karşıya olduğunu inkar edilemeyecek şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Marquis, "Başbakan ve diğerleri artık Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin işini güvenli yapıp yapamayacağı konusundaki soruları hafife alamaz" dedi.

Perşembe günü akşam saatleri itibarıyle İngiltere'de 17 hastane yani her sekiz hastaneden biri "kritik durum" ilan etmişti.

"Kritik durum" sağlık hizmetleri artık acil servis gibi öncelikli hizmetleri veremeyebileceğini düşündüğü zaman ilan ediliyor. Bu da bu hastanelere destek sağlanması ve başka görevlerdeki personelin yerinin değiştirilebilmesi anlamına geliyor.

Londra çapında geçen ay entübe hasta sayısı 190 iken bu ay 236'ya çıktı ve hastanelere günlük başvurular Aralık ayı başına göre yaklaşık dört kat arttı.

Londra aşılamada geride

Londra'da aşılama oranı da İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık ortalamasının gerisinde.

Son verilere göre Londra'da nüfusun yüzde 69'u birinci doz, yüzde 63'ü ikinci doz ve sadece yüzde 40'ı üçüncü doz aşılarını oldu.

12 yaş üzeri nüfus için bakıldığında bu oranlar Birleşik Krallık genelinde birinci doz için yüzde 90, ikinci doz için yüzde 83 ve üçüncü doz için yüzde 61.