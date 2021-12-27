Covid: Mürrettebat açığı nedeniyle binlerce uçuş iptal edildi
Havayolu çalışanları arasında koronavirüs vakalarının çok artması nedeniyle, hafta sonunda en az 7 bin uçuş iptal edildi.
Havayolu çalışanları arasında koronavirüs vakalarının çok artması nedeniyle, hafta sonunda en az 7 bin uçuş iptal edildi.
Ticari uçuşları takip eden FlightAware, Cuma'dan bu yana en az 7 bin uçuşun iptal olduğunu ve durumdan en çok Amerikan ve Çin havayolu şirketlerinin etkilendiğini duyurdu.
Şirketler iptallerin Covid olan ya da Covid olmuş kişilerle temaslı olan mürettebatın mecburi izolasyon yapmasından kaynaklandığını açıkladı.
Sadece bugün şu ana kadar 1800 uçuş iptal oldu. ABD'de Delta, United ve Jet Blue en çok uçuş iptal eden şirketler oldu. Çin'de ise China Eastern Havayolları sadece pazar günü 390 uçuşunu iptal etti.
Pazartesi günü de yeni uçuş iptalleri açıklanması bekleniyor.
Omicron varyantı birçok ülkede en baskın varyant haline geldi.
Dünyada şu ana kadar yaklaşık 5 milyon 400 bin kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Video Haberler
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
En Çok Okunan Haberler
- Acı haber geldi, Beşiktaş maçının hakemi değişti
- İşte Omicron'un yeni semptomu...
- İngiliz basınından Türkiye uyarısı
- 'Dananın kuyruğu 4 Ocak'ta kopar'
- 5 zincir markete yeni ceza!
- NBA'in zirvesindeki maçın galibi Warriors
- '35 milyon dolar' iddiasına yanıt geldi
- Şok Market'ten indirim açıklaması
- Bitcoin'de tehlike çanlarına dikkat çekti
- İktidarın 'yastıkaltı' planı belli oldu