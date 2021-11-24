Covid'e karşı 'antimikrobiyal sakız' geliştirildi
Pensilvanya Üniversitesi’nde üretilen antimikrobiyal sakızın tükürükteki virüsleri sınırlayabileceği ve böylece koronavirüsün yayılmasını engelleyebileceği belirtiliyor.
Pensilvanya Üniversitesi’nden araştırmacılar, 'koronavirüsün çoğalmasını durdurabilecek' antimikrobiyal bir sakız üretti.
Araştırmacılara göre, "Sakızı çiğneyen deneklerden alınan örneklerdeki virüs miktarı yüzde 95 oranında düştü."
VİRÜS MİKTARINI AZALTIYOR
Reuters’ta yer alan habere göre, yeni antimikrobiyal sakızın ağızdaki koronavirüs miktarını azaltabileceği ve virüsü taşıyan kişilerin konuşurken, nefes alırken veya öksürürken virüsü bulaştırmalarını engellemeye yardımcı olabileceği ifade ediliyor.
NASIL ÇALIŞIYOR?
Molecular Therapy adlı akademik dergide yayımlanan araştırmaya göre, "Antimikrobiyal sakız, koronavirüsün hücrelere girmek ve onları enfekte etmek için kullandığı ACE2 proteinini kopyalıyor ve böylece virüs parçacıklarını kendine bağlıyor."
Araştırmacılara göre antimikrobiyal sakız, sağlık otoriteleri tarafından onaylanması halinde, koronavirüs aşılarına yardımcı olarak ve özellikle aşıya erişimin kısıtlı olduğu ülkelerde kullanılabilecek.
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