CTP’nin Kıbrıs çözümü: Gevşek federasyon

Yayınlanma: 13.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.03.2025 - 04:00

17-18 Mart’ta Cenevre’de düzenlenecek Kıbrıs konulu gayriresmi görüşmelere ilişkin konuşan Erhürman, toplantıya Türk tarafının büyük beklentilerle gitmediğini, çıkabilecek en iyi sonucun bazı geçiş noktaları ile “diyaloğa devam” mesajı olacağını belirtti. Resmi müzakerelere gitme olasılığını ise düşük bulduğunu aktaran Erhürman, “Bu çok büyük bir sürpriz olur. Zaten taraflar pozisyonlarını net olarak ortaya koydu” dedi.

‘3D’ KOŞULU

İki devletli çözümün tanımlanmasında sürekli farklılaşma yaşandığını belirten Erhürman, “Direkt temas, direkt ticaret ve direkt uçuş” diye ifade edilen“3D formülünün verilmesi” durumunda müzakereye oturulacağını tahmin ettiğini söyledi.

Erhürman, CTP’nin çözüm formülünü ise “İki devlet olacak, Kıbrıs Türk Devleti, Kıbrıs Rum Devleti. Ama Türkler ve Rumlar beş konuda birlikte karar almak zorunda kalacak. İlki deniz yetki alanları. Rumlar kendi kendilerine karar verememeli. İkincisi hidrokarbonlar. Üçüncüsü enerji. Dördüncüsü güvenlik. Beşincisi şimdilik proje ama ticaret projeleridir. Bunlarda birlikte karar alma mekanizması yaratılmazsa, iki tane kurucu devlet varsa bir tür ‘federal mekanizma’dır. Bizim gözümüzde çözümün lehimize olacağı formül de ‘gevşek federasyon’ diye tanımlanan, yani kurucu devletlerin yetkilerinin önemli kısmını kendinde topladığı, sadece anayasada sayılan, yetkilerin federal yapıda bulunduğu bir formülasyondur” şeklinde tanımladı.