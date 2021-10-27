Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, OHAL’i durdurdu
Mısır’da Nisan 2017’den bu yana sürmekte olan olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına son verildi.
Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi kararı, “Mısır, büyük insanları ve sadık adamları sayesinde bölgede bir güvenlik ve istikrar vahası haline geldi. Bu nedenle yıllar sonra ilk kez ülke genelinde olağanüstü halin uzatılmasını iptal etmeye karar verdim” dedi.
İskenderiye ve Tanta şehirlerinde bulunan iki kiliseye yapılan ve 47 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıların ardından Mısır’da OHAL ilan edilmiş ve 3 aylık periyotlarla 17 kez uzatılmıştı. Ancak Mısır’da fiilen 2013 darbesinden bu yana OHAL bulunduğu, kaldırılmasına ilişkin kararın fiili bir değişikliğe yol açmasının beklenmediği belirtiliyor.
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