Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile bir araya geldi

Belçika’da bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü.

DHA
24 Mart 2022 Perşembe, 16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile bir araya geldi
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NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi Brüksel’de başladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı zirvede, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları ele alındı. 

Erdoğan, Brüksel'de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi.

BİLDİRİ YAYIMLANDI

NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi sonrası ortak bildiri yayınlandı. 

Bildiride "Rusya'nın sivillere yönelik saldırısını güçlü bir şekilde kınıyoruz. Rusya'nın saldırısı küresel güvenliği tehdit ediyor" ifadeleri yer aldı.



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