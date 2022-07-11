Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye'deki durumun yanı sıra Ukrayna-Rusya Savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair konular ele alındı.
Erdoğan, görüşmede, Suriye'deki sınır ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini vurgulayarak, Birleşmiş Milletler'in Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.
Erdoğan ayrıca, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın kalıcı ve adil bir barışla, müzakereler yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini yineleyerek, Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi müzakere sürecinin yeniden canlandırılması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.
Video Haberler
- '25 yıl yönetenin suçu yok mu?'
- Kar maskeli saldırgan, restoranı kurşunladı!
- Eminönü'nde 'vapur sırası' yoğunluğu
- Cemre Uçaryılmaz Metin son yolculuğuna uğurlandı
- 'Körfez savaşında bile böyle sıkıntı yaşamadık'
- 'Kadınların fotoğrafını çektiği' iddiasıyla darbedildi
- Eğitime nefret kustu
- Tekirdağ'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
- Çocuk istismarı davasında 2 sevgiliye 42,5'ar yıl hapis
- İstanbul'da bıçaklı, sopalı 'afiş' asma kavgası!
En Çok Okunan Haberler
-
- Minibüste 'açık kapı' faciası: Yolcu hayatını kaybetti
- İstanbul Valisi'nin fotoğrafı tartışma yarattı
- İstanbul ve Ankara arasında 'Peker' trafiği
- Ünlü iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi
- AİHM'den Osman Kavala kararı
- Mahkeme o görüntüyü neden izlemedi?
- 6 elektrikli bisiklet çaldı, 7'ncisinde yakalandı
- Erbakan’ın saklanan konuşması
- Ev partisine silahlı saldırı: 7 ölü, 7 yaralı
- Şentop'tan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlara 7 uyarı