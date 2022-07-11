Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye'deki durumun yanı sıra Ukrayna-Rusya Savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Suriye'deki sınır ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini vurgulayarak, Birleşmiş Milletler'in Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.

Erdoğan ayrıca, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın kalıcı ve adil bir barışla, müzakereler yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini yineleyerek, Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi müzakere sürecinin yeniden canlandırılması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.