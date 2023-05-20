Cumhuriyetçilerden siyahi evsizi boğarak öldüren eski askere destek

Yayınlanma: 20.05.2023 - 14:09

Güncelleme: 20.05.2023 - 16:44

Aralarında 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını duyuran isimlerin de olduğu birçok Cumhuriyetçi siyasetçi için eski asker Daniel Penny, suç oranlarının yükseldiği New York'ta başkalarını korumak için hareket eden bir kahraman haline geldi.

Başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını duyurması beklenen Florida Valisi Ron DeSantis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Penny'e desteğini gösterdi.

DeSantis, paylaşımında yardımsever ve iyilere atıfta bulunarak "Daniel Penny gibilerinden yanındayız" ifadesini kullandı.

"Hadi, bu deniz piyadesine Amerika'nın arkasında olduğunu gösterelim." çağrısında bulunan DeSantis, Penny'e bağış için açılan internet sitesinin linkini paylaştı.

Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını resmen açıklayan isimlerden eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley de bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, New York Valisi Kathy Hochul'un Penny'yi affetmesi gerektiğini söyledi.

Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını koyan eski Başkan Donald Trump da konuyla ilgili değerlendirmesinde, olayın görüntülerini görmediğini ancak Penny ve araçtakilerin büyük tehlikede olduğunu düşündüğünü söyledi.

Trump, evsiz Neely'nin en az 40 kere gözaltına alındığını ve sorunları olduğunu belirtti.

Diğer yandan, ABD'deki Muhlenberg Üniversitesi Kamuoyu Enstitüsü Yöneticisi Christopher Borick, Penny konusunun, Cumhuriyetçilerin vermek istediği mesaja uygun olması sebebiyle parti lehine kullanıldığını belirtti.

Raiser & Kenniff Hukuk Bürosu tarafından Penny'nin mahkeme masrafları için açılan internet sitesinde yaklaşık 2,5 milyon dolar bağış toplanmıştı.

Başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den aday olan girişimci Vivek Ramaswamy da 10 bin dolar bağış yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Akıl sağlığı sorunları olan 30 yaşındaki evsiz Jordan Neely, 1 Mayıs'ta New York'taki bir metro istasyonunda yolculara karşı agresif hareketler sergilemişti.

Eski Amerikan deniz piyadesi Daniel Penny, siyahi Neely'yi, dakikalarca boğazını sıkarak kontrol altında tutmaya çalışırken öldürmüştü.

Önce gözaltına alınan 24 yaşındaki Penny, 12 Mayıs'ta çıkarıldığı Manhattan Ceza Mahkemesi'nde, 100 bin dolar kefalet karşılığı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Penny'nin Avukatı Thomas Kenniff, müvekkilinin olay anında kendisini ve diğer yolcuları korumaya çalıştığını savunmuştu.

Görgü tanıkları Neely'nin yolculara bağırdığını ancak saldırmadığını beyan etmişti.

Evsiz adamın ölümü günlerce protestolara neden olmuş, New York Belediye Başkanı Eric Adams, Neely'nin ölümünü bir "trajedi" olarak nitelendirmişti.

Askeri kayıtlar, siyahi Neely'nin ölümüne sebep olan Penny'nin ABD Deniz Kuvvetlerinde dört yıl askerlik yaptığını ve çavuş rütbesiyle Haziran 2021'de terhis edildiğini gösteriyor.