CUMOK Tekirdağ, ‘Gazetemi Destekliyorum’ kampanyası başlattı

CUMOK Tekirdağ, temmuz ayı toplantısını önceki gün TESUD Emekli Subaylar Derneği Tekirdağ Şubesi Dernek Binası’nda gerçekleştirdi. Toplantıya, Nezih Okur, Fethi Erdener, Sezai Tali, Ümran Uçar, Refik Akdemir. Ali Işık, Recep Yıldız, Orhan Manap, Yavuz Yalçın, Selahattin Milli, Yücel Tanrıkulu katıldı. Toplantıda, gazetemiz Cumhuriyet’e yönelik destek ve dayanışma kampanyası başlatılmasına yönelik görüşmeler yapıldı. Toplantının bir diğer gündem maddesini ise “Askıda Gazete” fikri üzerinde yapılan değişiklik oluşturdu.

CUMHURİYET’E DESTEK

Toplantıda, “Bir Işık da Biz Yakalım” temalı “Gazetemi Destekliyorum” kampanyasının başlatılması oybirliğiyle kabul edildi. “Askıda Gazete” uygulamasının içeriği ise günde bir gazete almak yerine, ikinci bir gazeteyi de bir yıl boyunca almak olarak değerlendirilen ortak kararla, ikinci gazeteyi almadan, Cumhuriyet Vakfı hesaplarına bir yıl süresince ayda bin lira yatırılması olarak değiştirildi. Havale, EFT ve kredi kartı ile ödeme yöntemlerinin kullanılabileceği belirtildi. Dijital aboneliğe teşvik kapsamında e-gazete aboneliğinin de aynı şekilde değerlendirilebileceği aktarıldı.