Danimarka Avrupa'da dördüncü doz aşı sunan ilk ülke olacak

13 Ocak 2022 Perşembe, 11:43

Danimarka ise bu hafta dördüncü dozu önceden varolan sağlık sorunları bulunan ve sonbaharda üçüncü doz aşıyı olanlardan başlayarak en riskli gruptaki vatandaşlarına sunmaya başlıyor. Hükümetin yaşlılara, yaşlı bakım evlerinde kalanlara da dördüncü dozu yapmayı değerlendirdiği, ama henüz bir karar vermediği belirtildi.

Omicron vakalarının arttığı, ancak hastaneye kaldırılma ve ölüm oranlarının düşük seyrettiği Danimarka, aynı zamanda geçen ay yürürlüğe konulan sinema, konser salonları, spor stadyumlarına ve diğer kamusal alanlara giriş kısıtlamalarını da kaldırmaya hazırlanıyor.

"RİSKİ O KADAR BÜYÜK OLUR"

Salgın kısıtlamalarını gevşetmeye hazırlanan Danimarka'da Sağlık Bakanı Magnus Heunicke'den "Artık yeni bir bölüm açıyoruz, yani dördüncü doz aşıyı en savunmasız vatandaşlara sunma kararı aldık" açıklaması geldi. Heunicke, "Enfeksiyon toplumda ne kadar yaygınsa, enfeksiyonun en savunmasızlarımıza ulaşma riski o kadar büyük olur" dedi.

Danimarka Sağlık Kurumu Başkanı Soren Brostrom "Başta düşündüğümüzden ve korktuğumuzdan daha iyi durumdayız. Artık baskın varyant haline gelen Omicron'la hastalığın daha hafif geçirildiğini görece daha kesin olarak söyleyebiliriz" dedi.

-Sputnik