Danimarka, Covid-19 aşı programını durduran ilk ülke oldu
Danimarka Ulusal Sağlık Kurulu, mevcut sağlık durumu göz önünde bulundurularak ülkedeki aşı programının bir süreliğine durdurulduğunu açıklarken sağlık ve ilaç kurumu da programın sonbaharda yeniden başlayabileceğini duyurdu.
Tüm dünyadan küresel salgınla ilgili 'normale dönüş' haberleri gelmeye devam ederken Danimarka, salgını kontrol altına almayı başardığı için Covid-19 aşı programını durdurduğunu açıklayan ilk ülke oldu.
Danimarka sağlık otoritesi çarşamba günü yayınladığı bir açıklamada, "Bahar geldi, Danimarka nüfusundaki aşılı bireylerin oranı yüksek ve salgın yavaşladı. Bu nedenle, Ulusal Sağlık Kurulu olarak, içinde bulunduğumuz sezon içinde Covid-19 salgınına yönelik aşı kampanyasına son veriyoruz. 15 Mayıs'tan itibaren insanlar aşı için davet edilmeyecek" ifadeleri yer aldı.
'TAMAMEN RAFA KALDIRILMADI'
Danimarka Sağlık ve İlaç Kurumu ise aşı programının tamamen rafa kaldırılmadığını, sonbaharda muhtemelen yeniden başlayabileceğini kaydetti.
2020 Noel'inden kısa bir süre sonra başlayan aşı kampanyası kapsamında, 5.8 milyon nüfusa sahip Danimarka'da yaklaşık 4,8 milyon vatandaş aşılandı.
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