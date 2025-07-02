Danimarka kadınlara 'zorunlu' askerliği genişletti: Kışlalar, kadınlara hazırlanıyor

Danimarka Parlamentosu’nun Haziran 2023’te kabul ettiği yasa uyarınca, ülkede 1 Temmuz 2025’ten sonra 18 yaşına giren tüm kadınlar, zorunlu askerlik değerlendirme sürecine katılmak zorunda olacak.

Bu uygulama, hâlihazırda erkekler için geçerli olan düzenlemeyle eşitlenmiş oldu.

Böylece, Danimarka, Avrupa’da kadınları da resmi olarak zorunlu askerî hizmete dahil eden sayılı ülkelerden biri hâline geliyor.

Şu ana kadar kadınlar sadece gönüllü olarak orduya katılabiliyordu. 2023 verilerine göre, Danimarka ordusuna katılan askerlerin yaklaşık %24’ünü kadınlar oluşturdu. Yeni yasa bu oranın daha da artmasını hedefliyor.

Kraliyet Muhafız Birliği’nde görev yapan kadın asker Katrine, Reuters’a verdiği demeçte şunları söyledi:

“Dünyada yaşananlar göz önüne alındığında daha fazla askere ihtiyaç var. Kadınların da erkeklerle eşit şekilde bu göreve katılması gerektiğini düşünüyorum.”

KADINLARA UYGUN KOŞULLAR İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR

Danimarka Silahlı Kuvvetleri, kadınların zorunlu askerlik hizmetine dâhil edilmesine yönelik hazırlıklara başladı.

Kışlalarda düzenlemeler yapılırken, kadın askerler için daha uygun teçhizat ve kıyafetlerin geliştirilmesi de planlanıyor.

Katrine, mevcut ekipmanların çoğunun erkek bedenine göre tasarlandığını belirterek, “Sırt çantaları ve üniformalar genellikle büyük, bu konuda iyileştirme gerekiyor” dedi.

ZORUNLU HİZMET SÜRESİ UZATILACAK, ASKER SAYISI ARTACAK

Danimarka hükümeti, yalnızca kadınları zorunlu hizmete katmakla kalmayacak; aynı zamanda zorunlu askerlik süresini 2026’da 4 aydan 11 aya çıkarmayı ve toplam asker sayısını 2033’e kadar 5 binden 7 bin 500’e yükseltmeyi planlıyor.

Geçtiğimiz hafta NATO ile birlikte savunma harcamalarını artırma kararı alan Danimarka, bu adımlarla Avrupa’daki artan güvenlik endişeleri karşısında daha güçlü ve kapsayıcı bir savunma sistemi inşa etmeyi hedefliyor.