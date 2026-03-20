Danimarka’nın 'gizli planı' ortaya çıktı: Grönland için en kötü senaryo

Danimarka’nın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a askeri müdahale emri verme ihtimaline karşı, adadaki pistleri kullanılmaz hale getirmeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

İddiaya göre Kopenhag yönetimi, olası bir ABD askeri harekâtına karşı Grönland’a patlayıcı ve kan stoğu sevk etti.

Danimarka devlet yayıncısı DR’nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, hazırlıklar “Operation Arctic Endurance” kapsamında yürütüldü.

Haberde, Nuuk ve Kangerlussuaq’taki pistlerin ABD askeri uçaklarının inişini engellemek amacıyla patlatılmasının seçenekler arasında yer aldığı belirtildi.

Haberde görüşüne yer verilen bir Danimarkalı savunma kaynağı, ülkenin İkinci Dünya Savaşı sırasında işgal edildiği döneme atıfla, “Nisan 1940’tan bu yana böyle bir durum yaşamadık” değerlendirmesinde bulundu.

Aynı habere göre Danimarka, 19 Ocak’ta Grönland’a “önemli bir güç” gönderdi. Sevkıyat kapsamında gerçek mühimmat, yaralılar için kan stoğu ve pistleri imha etmeye yönelik patlayıcıların taşındığı öne sürüldü.

AVRUPALI MÜTTEFİKLERDEN DESTEK ARANDI

İddiaya göre Kopenhag yönetimi, Grönland’ın savunmasının ciddiyetini göstermek amacıyla Avrupa’daki müttefiklerinden de asker göndermelerini istedi.

Öncü birlik olarak Danimarka, Fransa, Almanya, İsveç ve Norveç askerlerinden oluşan bir komuta grubunun hızla Nuuk ve Kangerlussuaq’a sevk edildiği aktarıldı.

Ana gücün ise Danimarka Dragoon Alayı askerleri, özel Jægerkorps birlikleri ve soğuk iklimde savaş eğitimi bulunan Fransız askerlerinden oluştuğu belirtildi.

Danimarka F-35 savaş uçakları ile bir Fransız savaş gemisinin de Kuzey Atlantik’e yönlendirildiği iddia edildi.