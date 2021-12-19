Danimarka'da koronavirüs önlemleri sıkılaştırılıyor

19 Aralık 2021 Pazar, 00:00

Koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantı Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla halka açık alanlarda ve kültürel faaliyetlerde yeni kısıtlamaların getirilmesini tavsiye etti.

Frederiksen, kısıtlamalardan tiyatroların, sinemaların, sanat galerilerinin, müzelerin, su parklarının ve hayvanat bahçelerinin de etkileneceğini ifade ederek, eğitime de ara verileceğini fakat sömestr tatilinin ardından 5 Ocak'ta yeniden yüz yüze eğitme başlanmasının beklendiğini aktardı.

Başbakan Frederiksen ayrıca, 2 bin metrekareden küçük mağazaların ve restoranların müşteri sayılarına sınırlama getirileceğini ifade ederek, restoranlar son siparişlerini 22.00'de servis etmeleri ve 23.00'te kapanmaları gerektiğini açıkladı.

"ALKOL SATIŞI YASAKLANMALI"

Başbakan Frederiksen'in ardından konuşan Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke ise, epidemiyoloji komisyonunun bar, restoran ve kafelerin çalışma saatlerini kısıtlaması ve alkol satışlarına 22.00 - 05.00 saatleri arasında satış yasağı getirmesi gerektiğini ifade etti.

Frederiksen, "Geçen yıl yaptığımız gibi tüm ülkeyi kapatmaktan bahsetmiyoruz" ifadelerini kullanarak, "Amacımız hala toplumun büyük kesimini mümkün olduğunca açık tutmak. Faaliyetleri engellememiz ve hepimizin sosyal temaslarımızı sınırlamamız gerekiyor" dedi.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GEREKLİ"

Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, epidemiyoloji komisyonunun bar, restoran ve kafelerin çalışma saatlerini kısıtlamayı da düşünmesi ve likör satışlarına 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirmesi gerektiğini söyledi.

Kısıtlamaların, parlamentonun 21 üyeli Salgın Komitesi tarafından onaylanması ve birçok kısıtlamanın pazar günü yerel saatle 08.00'den itibaren geçerli olması bekleniyor.

HER 5 KİŞİDEN 1'İNDE OMİCRON MUTASYONU TESPİT EDİLDİ

Danimarka'da son 24 saatte 11 bin 194 Covid-19 vakası tespit edilirken, 500'den fazla vakanın hastaneye kaldırıldığı ve her 5 kişiden 1'inde Omicron mutasyonu tespit edildiği aktarıldı. Danimarka'da salgının başından bu yana 600 bin 468 kişide Covid-19 tespit edilirken, 3 bin 54 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.