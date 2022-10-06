Darya Dugina suikastında yeni gelişme: ABD'li yetkililer, Ukrayna'yı suçladı
ABD'li istihbarat yetkilileri, Darya Dugina suikastının Ukraynalılar tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyor.
Rus filozof Prof. Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın Ağustos ayında Moskova yakınlarında bombalı saldırı sonrasında hayatını kaybetmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.
New York Times'ın kimliği belirsiz yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD istihbarat teşkilatları, Darya Dugina'ya düzenlenen suikastın Ukraynalılar tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.
NYT'ye konuşan yetkililer, ABD'nin, Darya Dugina'ya yapılan saldırıda "yer almadığını ve önceden haberdar olmadığını" söyledi.
Yetkililer, Kiev hükümetinin hangi birimlerinin saldırıda rol oynadığına veya Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin suikastı onaylayıp onaylamadığına dair yorum yapmadı.
Suikastın ardından ABD'nin, Ukrayna yönetimini "uyardığını" söyleyen yetkililer, "Suikast, bize danışılsaydı ya da haberimiz olsaydı engellerdik" dediler.
NE OLMUŞTU?
Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında 20 Ağustos'ta infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Saldırıdan sonra Ukrayna, cinayetle ilgisi olmadığını açıklarken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'nın gizli servislerini olayın arkasında olmakla suçladı.
Video Haberler
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Yolcu minibüsünde klarnetli yolculuk
- Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık bronz madalya bulundu
- Mandalina hasadı başladı; talep az olunca fiyatlar düşük
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Fındık kavurma tesisinde taleplere yetişemiyorlar
- Şifa deposu Gilaburu hasadı başladı
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
- Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- O meşhur toplantıda en öndeki isimdi!
- Bir polis intiharı daha...
- İbadete 'Erdoğan' arası
- Cumhur İttifakı zorda: MHP baraj altı
- Yargıtay'da büyük skandal
- Filenin Sultanları'ndan müthiş galibiyet
- Meclis'teki seçimden çıkacak ismi açıkladı
- Soylu'nun eski yardımcısı AYM'de koltuğu kaptı
- Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu
- EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması