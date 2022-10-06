Darya Dugina suikastında yeni gelişme: ABD'li yetkililer, Ukrayna'yı suçladı

06 Ekim 2022 Perşembe, 13:38

Rus filozof Prof. Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın Ağustos ayında Moskova yakınlarında bombalı saldırı sonrasında hayatını kaybetmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

New York Times'ın kimliği belirsiz yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD istihbarat teşkilatları, Darya Dugina'ya düzenlenen suikastın Ukraynalılar tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

NYT'ye konuşan yetkililer, ABD'nin, Darya Dugina'ya yapılan saldırıda "yer almadığını ve önceden haberdar olmadığını" söyledi.

Yetkililer, Kiev hükümetinin hangi birimlerinin saldırıda rol oynadığına veya Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin suikastı onaylayıp onaylamadığına dair yorum yapmadı.

Suikastın ardından ABD'nin, Ukrayna yönetimini "uyardığını" söyleyen yetkililer, "Suikast, bize danışılsaydı ya da haberimiz olsaydı engellerdik" dediler.

NE OLMUŞTU?

Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında 20 Ağustos'ta infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Saldırıdan sonra Ukrayna, cinayetle ilgisi olmadığını açıklarken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'nın gizli servislerini olayın arkasında olmakla suçladı.