Defense Express: Rusya, Türkiye’den S-400’leri geri almak istiyor

Defense Express’in haberine göre, Ukrayna savaşında yaşanan kayıplar ve S-400 hava savunma sistemlerinin parça tedarikinde görülen sorunlar nedeniyle Rusya’nın bu sistemleri Türkiye’den geri almak istediği konuşuluyor. Ancak olası bir anlaşmanın hangi koşullarda yapılabileceği belirsizliğini koruyor.

Türkiye 2017 yılında 4 adet S-400 sistemi için 2,5 milyar dolar ödemişti. Haberde, Rusya’nın bugün bu sistemlere nasıl bir değer biçtiğinin bilinmediği, küresel silah fiyatlarındaki artış nedeniyle yüksek bir rakamın gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Öte yandan, Türkiye’nin NATO üyesi olarak S-400’leri sahada tam kapasiteyle kullanamaması, Moskova için pazarlık unsuru olabilir. Haberde, ancak sistemlere acil ihtiyaç duyan tarafın Rusya olmasının, Ankara’ya masada avantaj sağladığı kaydedildi.

Haberde, Türkiye’nin olası bir satıştan elde edeceği gelirle 5. nesil savaş uçağı projesine kaynak aktarabileceği vurgulanıyor.

ABD'NİN TEPKİSİ NE OLACAK?

Defense Express, bu olası satışta ABD’nin tavrının belirleyici olacağına dikkat çekiyor. Bilindiği üzere, Türkiye S-400 alımının ardından F-35 programından çıkarılmış, bu karar ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulanmıştı.

Bugün Ankara, F-35 programına dönme isteğini dile getiriyor ve ayrıca 32 adet F-16C Block 70 tedarik etmeyi planlıyor. Habere göre, bu nedenle, S-400’lerin Rusya’ya satılması ihtimali Washington’un sert tepkisine yol açabileceği belirtildi.

Haberde ayrıca, böyle bir satışın Ukrayna açısından olumsuz sonuçlar doğuracağı uyarısı yapılıyor: Rusya, ek S-400 bataryalarıyla hava savunmasını hızlıca güçlendirebilir. Bu durum, savaş alanında Ukrayna’ya karşı önemli bir üstünlük sağlayabilir.