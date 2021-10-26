Delta varyantında korkutan artış: Kenti kapattılar
Çin, Lanzhou kentinde koronavirüs vakalarında meydana gelen artış nedeniyle karantina kararı aldı.
Çin'de Delta varyantının da etkisiyle Covid-19 vakalarında artış gözlemlenirken, ülkenin kuzeybatısındaki 4 milyon nüfuslu Lanzhou kentinin karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Yerel yönetim, kentte sokağa çıkma yasağı uygularken, sakinlere acil durumlar dışında evden çıkmamalarını bildirdi.
Yapılan açıklamada, tüm yerleşim bölgelerinde kapanma yönetmeliğinin uygulanacağı ifade edildi.
Çin genelinde son 24 saatte 29 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.
Ulusal Sağlık Komisyonu Hastalık Kontrol Bürosu, dün 17 Ekim'den bu yana, Delta varyantı taşıyan ve aynı kaynaktan yayılan 133 yerel vaka tespit edildiğini bildirmişti.
Delta varyantının ülkede halihazırda 11 bölgeye yayıldığı belirtiliyor.
-Sputnik
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