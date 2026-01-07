DEM Parti'den 'Halep' açıklaması: 'Garantör olmanın gereklerini yerine getirin, saldırıları engelleyin'

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Suriye'de HTŞ yönetimine bağlı güçlerin Halep'teki SDG'ye ait mevzileri "askeri hedef" ilan edip SDG kontrolündeki mahallelere operasyon başlatması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Şam'daki HTŞ yönetiminin saldırılarla 10 Mart mutabakatını ihlal ettiği öne sürülen açıklamada "Mahallelerde yaşayan sivillerin temel ihtiyaçlarını aylardır engelleyen Şam Yönetimi ve ona bağlı güçlerin bu saldırıları, Suriye’nin siyasi ve idari bütünlüğüne ve istikrarına açık bir tehdit oluşturmaktadır" denildi.

"SALDIRILARI ENGELLEYİN"

DEM Parti açıklamasında şöyle denildi:

"Suriye'de yeni bir çatışma ortamının oluşmamasının en önemli yolu ülkenin demokratikleşmesinden geçmektedir. Türkiye'ye düşen görev de bu demokratikleşme sürecine destek olmak, böyle bir süreci teşvik etmektir.

Suriye’yi Şam’da tekçi bir rejime ve anlayışa teslim etme çabaları son derece yanlış, parçalayıcı ve yeni bir çatışmayı tetikleyici niteliktedir. Bu çabalar asla kabul edilemez. Bu çabalar karşısında direnenlerle dayanışmamız sürecektir.

Kuzey-Doğu Suriye Özerk Yönetimi ve Şam Yönetimi arasında arabuluculuk yapan tüm güçlere çağrıda bulunuyoruz: Garantör olmanın sorumluluğunu derhal yerine getirin ve bütün Suriye’yi yeni çatışmaların alanına dönüştürme riski taşıyan bu askeri saldırıları engelleyin.

Bir kez daha vurguluyoruz ki Suriye’deki kaosun ve çatışmaların son bulmasının tek yolu tüm Suriye halklarının demokratik ve eşit haklar temelinde ortak yönetim oluşturmasından geçmektedir. Bu temelde diyalog sürdürülmeli; askeri, ekonomik ve demokratik entegrasyonunun geliştirilmesi için çaba sarf edilmelidir."