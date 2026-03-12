DEM Parti Eş Genel Başkanları Salih Müslim'in cenaze törenine katılacak

Terör örgütü PKK'nin Suriye kolu olan PYD'nin eski eş başkanı ve başkanlık konseyi üyesi Salih Müslim 11 Mart 2026 tarihinde Erbil'de tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. Müslim’in cenazesi, memleketi Kobani’de düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

CENAZE TÖRENİNE ÜST DÜZEY KATILIM

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Müslim’in ölümü üzerine geniş bir heyetle cenaze törenine katılma kararı aldı. Heyette; DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır ile sözcüler ve milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Mehmet Kamaç, Ebru Günay ve Bedran Öztürk'ün yer alması bekleniyor.

Salih Müslim, bir süredir böbrek yetmezliği ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle Erbil'deki Meryem Ana Hastanesi'nde tedavi görmekteyken yaşamını yitirdi. Erbil Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi, sabah saatlerinde yola çıkarılarak Semalka Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye ulaştırıldı. Sınır kapısında çok sayıda kişi tarafından karşılanan cenaze, Kamışlı üzerinden törenin gerçekleştirileceği Kobani’ye götürüldü.