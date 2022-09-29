Demansa karşı geliştirilen ilaç olumlu sonuç verdi

29 Eylül 2022 Perşembe, 11:34

Bugüne dek bilimsel çalışmalarla uygun bir tedavi yöntemi geliştirmenin mümkün olmadığı demans hastalığına karşı geliştirilen bir ilaç ilk kez başarılı sonuçlar verdi.

The Sun'da yer alan habere göre, ABD merkezli Japon ilaç firması Eisai ve Biogen tarafından geliştirilen "lecanemab" adlı "enjeksiyon" türündeki ilaç, beyinde biriken ve hastalığa neden olan proteinleri temizleyerek etkisini gösteriyor. Şirket temsilcileri, uygulanan iğnelerin sinir hasarını önlemeye yardımcı olduğunu ve hastalara ekstra zaman kazandırdığını söylüyor.

900 KİŞİ ÜZERİNDE DENENDİ

Habere göre, 18 ay boyunca ilaç verilen 900 kişinin testlerinde yüzde 27 daha yüksek beyin skorları kaydedildi. İngiltere Alzheimer Araştırmaları sözcüsü geliştirilen bu yeni ilacı, “Bunama araştırmaları alanında tarihi bir an" sözleriyle özetledi.

University College London'da "bunama uzmanı" olan Prof. Rob Howard, konuya ilişkin demecinde, "Bu ilaç yalnızca protein birikimini ortadan kaldırmakla kalmayıp, bilişsel gerileme üzerinde de önemli bir etkiye sahip olduğu gösteren ilk ilaçtır" dedi.

"YAN ETKİLERE NEDEN OLABİLİR" UYARISI

Eisai tarafından yapılan açıklamada, ilacı hastaların kullanımına sunmanın ilk adımı olan onay için gelecek yılın başlarında başvurmayı planladıklarını söyledi.

The Sun'a göre, sağlık izninin çıkması uzun zaman alabilir ve ilaç her halükarda "çok pahalı" olabilir. Bunun yanı sıra "Tedavi, sağlık görevlilerinin yararlarına karşı tartmak zorunda kalacağı ölümcül beyin kanamaları da dahil olmak üzere ciddi yan etkilere neden olabilir."

TÜRKİYE'DE 600 BİN KİŞİ DEMANS HASTASI

Alzheimer Derneği tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye nüfusunun yüzde 8,7’sini oluşturan 65 yaş üstü nüfus hızla artıyor. Buna karşın, diğer yaş grupları bu hızda bir artış göstermiyor. Bu nedenle demans hastalarının sayısında hızlı bir artış izleniyor. Halen dünyada 47 milyon Alzheimer hastası var ve 2030’da buna 76 milyon ve 2050’de ise 135.5 milyon yeni hasta eklenmesi bekleniyor. Türkiye’de ise 600 bin aile bu hastalıkla mücadele ediyor. Her 3 saniyede 1 kişi demans hastası oluyor.