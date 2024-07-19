Demokrat Parti adaylık süreci için toplanacak: Biden yarıştan çekiliyor mu?

Yayınlanma: 19.07.2024 - 17:53

Güncelleme: 19.07.2024 - 17:54

Yeniden seçim kampanyası başkanı Jen O'Malley Dillon'ın cuma günü yaptığı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, önümüzdeki hafta kampanya yoluna geri dönmeyi planlıyor. Demokrat aday, artan yarıştan çekilme çağrılarına rağmen kararlılıkla kampanyasına devam ediyor.

"BIDEN YARIŞTA KARARLI"

MSNBC’ye verdiği röportajda O'Malley Dillon, "Biden kesinlikle bu yarışta" dedi. Ancak, cuma günü Reuters'a konuşan birkaç Demokrat yetkili, Biden'ın yaklaşan kampanya etkinliklerinin iptal edildiğini bildirdi.

Demokrat Parti komitesi, 19 Ağustos'ta Chicago'da başlayacak olan parti kongresinden önce 81 yaşındaki Biden'ın resmi adaylığını öne çekmek için sanal bir oylama sürecini tartışmak üzere cuma günü toplanacak. Biden'ın yeniden adaylıktan çekilmesi durumunda adaylık sürecinin nasıl gelişeceği belirsizliğini koruyor.

Biden, bu hafta COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından izole edildi. O'Malley Dillon'ın açıklamaları, Biden'ın yarıştan çekilmesi yönündeki çağrıları ciddiye aldığı yönündeki birçok raporun ardından geldi. Reuters, perşembe günü birçok Demokrat yetkilinin Biden'ın çekilmesinin an meselesi olduğunu düşündüğünü bildirdi.

KAMPANYADAN GERİ ADIM

Biden'ın bu durumu, haftalarca partisinin önde gelen isimlerinden gelen yarıştan çekilme çağrılarına rağmen adaylıktan vazgeçmeyeceği konusundaki ısrarının ardından bir geri adım olarak görülüyor. Biden, 27 Haziran'da Trump'a karşı zayıf bir performans sergilediği tartışmanın ardından bu çağrılarla karşı karşıya kalmıştı. Trump, 78 yaşında, bu hafta Milwaukee'de Cumhuriyetçi Parti'nin adaylığını kabul etti.

Bazı Demokratlar artık Biden'a açıkça karşı çıkıyor. Biden'ın geri çekilmesini isteyen Pass the Torch adlı grup, Washington ve Biden'ın sıkça tatil yaptığı Rehoboth, Delaware'de yayınlanacak bir televizyon reklamı başlattı ve Pensilvanya'dan Demokrat seçmenlerin Biden'a "meşaleyi devret" çağrısı yapmasını içeriyor.

Parti zaten bölünmüşken, sanal oylama başka bir tartışma noktası haline geldi. Eleştirmenler, bu yöntemin Biden'ı resmi aday olarak erkenden geçirmek için bir yol olduğunu savunuyor. Diğerleri, DNC Başkanı Jaime Harrison da dahil olmak üzere, bunun Ohio yasasıyla ilgili olduğunu ve Biden'ın adının 7 Ağustos'tan önce aday gösterilmezse eyalet oy pusulalarında yer alamayabileceğini belirtiyor.

Ancak, Ohio Valisi Mike DeWine, son tarihi 31 Ağustos'a uzatan bir yasa imzaladı, yani Demokrat Parti kongresindeki resmi adaylık hala Ohio yasalarına uygun olacak.

Cuma günü yapılacak toplantının, partinin sanal oylama ve zamanlamasıyla ilgili planlarını göstermesi bekleniyor, bu da Biden'ın 5 Kasım seçimleri için resmi olarak Demokrat aday olması için ne kadar zaman kaldığını ortaya koyacak. Çevrimiçi veya sanal oylama, Chicago'daki delege savaşlarının canlı yayınlanması gibi Biden'ı utandıracak bir olasılığı da ortadan kaldırıyor.

DNC'nin toplantıyla ilgili komitesine gönderdiği ve Reuters tarafından elde edilen bir mektupta, "Cuma günü, nasıl ilerleyeceğimize dair bir çerçeve önereceğiz. Gelecek hafta, bu amaç için özel kuralları değerlendirmek ve kabul etmek için ikinci bir toplantı yapacağız. Ne rapor edilirse edilsin, amacımız hızlı hareket etmek değil" ifadelerine yer verildi.

Mektupta, sanal oylamanın 1 Ağustos'tan önce başlamayacağı belirtildi.