Dendias, Türkiye'yi hedef aldı: Tehditlerden çekinmiyoruz
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, ülkesinin meydan okumalardan ve tehditlerden çekinmediğini söyledi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulundu.
Nikos Dendias, Yunanistan'ın, Türkiye ile gerginlik arayışı içerisinde olmadığını söyledi.
Dendias, "Yunanistan, Türkiye ile gerginliğin tırmanmasını istemiyor, ancak durumun daha da kötüleşmesini önlemek için her düzeyde iletişim kanallarının olması faydalı olacaktır" dedi.
Türkiye'den gelen açıklamaları "aşırılık" olarak niteleyen Dendias, "Bizim açımızdan aşırı ifadeleri her fırsatta reddediyor ve kınıyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Ülkemiz meydan okumalardan ve tehditlerden çekinmiyor" diye konuştu.
"REVİZYONİZME ENGEL OLUŞTURULMALI"
Dendias, ülkesinin, gerilimin tırmandırılmasını istemediğini vurgulayarak, "Aksine, bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Dendias "Ortaklara ve müttefiklere mesajımız net: Bugün Ukrayna'da yaşadığımız durumdan kaçınmak için, herhangi bir revizyonizme karşı bir engel oluşturulmalıdır" dedi.
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