Dendias'tan 'Kıbrıs' mesajı: Yunan dış politikasının en büyük önceliği

28 Temmuz 2022 Perşembe, 17:35

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret etti.

Nikos Dendias, ziyareti kapsamında ilk olarak GKRY lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelirken, daha sonra Dışişleri Bakanı Yannis Kasulidis ile görüştü.

Dendias, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Yunanistan dış politikasının en büyük önceliğinin Kıbrıs meselesinin çözümü olduğunu iddia etti.

Dendias, Kıbrıs meselesine, Birleşmiş Milletler kararlarına ve Avrupa müktesebatına dayalı, işlevsel bir çözüm yönündeki tam desteklerinin değişmediğini belirterek, bulunacak çözümün siyasi eşitliğe dayalı, iki kesimli ve iki toplumlu federasyon olduğunu savundu.

Kasulidis ise Yunanistan ile tüm konularda en üst düzeyde koordinasyon içinde olduklarını ve istişare ettiklerini belirtti.

Görüşmede, Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin de ele alındığı belirtildi.