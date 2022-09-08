Dendias'tan Türkiye'ye mesaj: Kimse bizi kendi seviyesine çekemez

08 Eylül 2022 Perşembe, 15:40

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, mecliste katıldığı Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonu toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nikos Dendias, Türkiye'nin Yunanistan'ı bir "gerilim tuzağına çekmeye çalıştığını" ileri sürerek, bu tuzağa "düşmeyeceklerini" söyledi.

Dendias, ülkesinin, Türkiye'nin "saldırgan söylemlerini" reddettiğini belirterek, bunların hiçbir şekilde kendilerini "korkutmadığını" dile getirdi.

Dendias, "Kimsenin bizi kendi seviyelerine veya pozisyonuna çekmesine izin vermeyiz. Komşu veya başka bir ülke hiç farketmez..." ifadelerini kullandı.

'VATANIMIZI KENDİ BAŞIMIZA SAVUNACAĞIZ'

Nikos Dendias, Türkiye'ye yönelik diplomatik cevaplar verilmeye devam edileceğini ifade ederek, egemenlik haklarından da taviz vermeyeceklerini söyledi.

Dendias, "Türk yetkililerin son günlerde söylediklerini küçümsemeyeceğim. Yunan adalarının işgalinden bahsetmek kabul edilemez" dedi.

Dendias, ülkesinin, uluslararası ülkelerle etkileşim içinde olduğunu vurgulayarak, "Vatanımızı elbette kendi başımıza savunabiliriz , bu bizim görevimiz. Dünyada hiçbir ülke, savunmasını başka güçlere emanet etmez. Ama bu, dostlarımız olmadığı, müttefiklerimiz olmadığı anlamına gelmez" diye konuştu.