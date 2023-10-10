Deniz Berktay ile Kuzeyden Notlar: Avrupa’nın Ortadoğu’su
Doğu Avrupa, özellikle de Ukrayna, yakın yıllara kadar habercilerin fazla önem vermediği bir bölgeydi.
Oysa, buraya ilk geldiğim zamanlardan beri dikkat çekmeye çalıştığım üzere buralar bir anlamda Avrupa’nın Ortadoğu’su. Hem sürekli bir barut fıçısı olma özelliği bakımından bu böyle, hem küresel güçlerin çatışma alanı olması bakımından, hem de kimin elinin kimin cebinde olduğunun belli olmaması bakımından. En Batı yanlısı veya Rus karşıtı sözler söyleyen bir siyasetçinin veya örgütün, Rusya’nın işine yarayacak şeyler yaptığını, hatta açıkça Rusya’yla anlaştığını görebileceğiniz gibi, Rus yanlısı diye bilinen bir siyasetçinin, ABD’nin en işine gelecek adımları attığını görürsünüz.
İsrail’deki savaşın patlak vermesiyle Ukrayna’daki savaş, en azından şimdilik geri plana düştü. Ukrayna basınında bile ağırlıklı konu İsrail. Bu da aslında Ukrayna yönetiminin ve Batı’da Ukrayna yönetimini destekleyenlerin en istemeyeceği durum. Daha birkaç gün önce Rusya’ nın, Ukrayna’nın Harkov ilinde füze saldırısıyla 52 sivilin ölümüne neden olması bile çabuk unutuldu.
KİEV İSRAİL’İN YANINDA
Ukrayna yönetimi, tavrını net bir şekilde İsrail’den yana koydu ve Zelenski, Hamas ile Rusya arasında farkın olmadığını, birinin terör örgütü diğerininse terörist devlet olduğunu ifade etti. Fakat Batı’da bazı çevreler, Ukrayna’ya verilen silahların Hamas’ın eline geçtiğini iddia ediyor. Ukrayna yönetimi, bunun Rus propagandası olduğunu söyledi. Ancak bir taraftan Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndaki yolsuzluk iddiaları, diğer taraftan dikkatlerin İsrail’e kayması ve Batı’da Ukrayna’daki savaşa yönelik yorgunluğun daha belirginleşmesi, Kiev yönetiminin başını ağrıtacak gibi görünüyor.
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