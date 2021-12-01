Denizde çırpınan geyiği itfaiye kurtardı
Polonya’da denizde boğulmak üzere olan bir geyik itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Polonya’nın kuzeybatısında Baltık Denizi kıyısındaki Miedzyzdroje kasabası alışılmadık bir kurtarma operasyonuna sahne oldu.
Denizde kıyıdan hayli uzakta bir geyiğin çırpındığını görenler itfaiyeye haber verdi.
Belirtilen yere gelen ekipler talihsiz geyiğin çaresiz çırpınışları üzerine hemen kurtarma operasyonuna başladı.
Geyiğin denize neden girdiğine anlam veremeyen ekipler, suyun üzerinde kalmak için gösterdiği çaba nedeniyle oldukça yorulmuş olan hayvana botla ulaştı.
Yirmi dakikalık çalışmanın ardından kıyıya getirilen dişi geyik burada kendisini bekleyen diğer görevliler tarafından battaniyelere sarıldı. Isınarak kendine gelen geyik yine itfaiyeciler tarafından ormanlık alana salındı.
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