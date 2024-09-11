Denize düşen savaş uçağının pilotu bulundu

Yayınlanma: 11.09.2024 - 08:45

Güncelleme: 11.09.2024 - 08:45

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız yapımı "Mirage 2000" tipi savaş uçağından koltuk fırlatma yönetimiyle kendini tahliye eden pilotun Ada'nın kuzeybatısındaki Miaoli ilinin 9 deniz mili (16,6 kilometre) açığında bulunarak kurtarıldığı belirtildi.

Tayvan Sahil Güvenliğine ait gemiyle getirilen pilotun "hayati fonksiyonlarının normal olduğu" kaydedildi.

Savaş uçağının dün gece Ada'nın kuzeybatısındaki Hsinchu ili açıklarında gece uçuş eğitimi sırasında denize düştüğü, pilotun düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini uçaktan tahliye ettiği bildirilmişti.

Tayvan ordusu ve sahil güvenlik birimleri kayıp pilotu bulmak üzere arama faaliyeti başlatmıştı.

Tayvan'da 2022'de bir Mirage 2000 savaş uçağı, Ada'nın doğusunda denize düşmüş, pilot düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini tahliye ederek kurtulmuştu.