Denizin altında 225 yıllık sır ortaya çıktı

Hırvatistan’ın güneyindeki Dubrovnik kentinde su hattı döşeme çalışmaları sırasında beklenmedik bir keşif yapıldı. Çalışanlar, deniz tabanında yaklaşık 30 santimetre derinlikte 18. yüzyıla ait ahşap bir gemi buldular.

Keşif, bu yılın ilkbaharında Hırvatistan’ın güneyinde, Orta Çağdan kalma tarihi dokusuyla ve aynı zamanda HBO dizisi Game of Thrones’un çekim yeri olarak dünyaca tanınan Dubrovnik kentinde yapıldı.

Su altı inşaat işçisi Ivan Bukelić, Nisan ayında çalışmaları sırasında ahşap bir yapıya rastladığını Bulgar televizyon kanalı NOVA TV’ye anlattı.

Teknenin deniz tabanının yaklaşık 75 santimetre altında gömülü olduğunu belirten Bukelić, “Artık rahatlıkla Eski Şehir Dubrovnik’te bir tekne keşfettiğimi söyleyebilirim” dedi.

225 YILLIK TARİHİ GEMİ

Deniz arkeoloğu Irena Radić Rossi, bulunan gemi kalıntısının 225 yıldan daha eski olduğunu doğruladı.

Rossi, radyokarbon analizine dayanarak “Henüz geminin tipi ya da boyutları hakkında net bir şey söyleyemiyoruz, ancak kesin olarak biliyoruz ki kalıntılar 18. yüzyılın sonlarına ait” dedi.

Arkeolog Rossi, kalıntıların korunarak daha fazla inceleme yapılacağını belirtti:

“Bu buluntuyu gelecek nesiller için korumamız gerekiyor.”

AVRUPA’DA GEMİ BATIĞI KEŞİFLERİ ARTIYOR

Avrupa’da gemi batığı keşifleri artık nadir rastlanan olaylar değil. Yalnızca bu yıl içinde Avrupa genelinde onlarca batık ya bulundu ya da kimlikleri tespit edildi.

Geçtiğimiz baharda İspanya’da bir zamanlar balık pazarı olan bir bölgede yüzyıllar öncesine ait başka bir batık ortaya çıkarılmıştı.

Birkaç hafta sonra da İrlanda’nın Wexford kıyısında yaklaşık 240 yıl önce kaybolan 18. yüzyıla ait hazine gemisi Recovery’nin kalıntılarının bulunmuş olabileceği açıklandı.