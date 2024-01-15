Denizlerde ilginç olay: Mürettebatın yüzünde aynı ifade!

Yayınlanma: 15.01.2024 - 12:45

Güncelleme: 15.01.2024 - 12:45

Takvim yaprakları 1947 yılını gösterirken, SS Ourang Medan isimli gemi esrarengiz bir olayın baş kahramanı oldu ve aradan geçen bunca zaman, bu olayı aydınlatmakta başarılı olamadı.

Söylenenlere göre Malakka Boğazı çevresinde bulunan gemiler, beklenmedik bir şekilde birer birer SOS çağrısı almaya başlamıştı. İki parça halindeki mesaj, Mors alfabesi ile oluşturulmuştu.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, mürettebatlar, bu mesajı deşifre edip neler olduğunu öğrenmek için seferber olmuştu.

Mesajın çözümlenebilen ilk kısmında bu ifadenin olduğu düşünülüyor:

“Kaptanımız dâhil, tüm mürettebat öldü. Kaptan köşkünde, yerde yatıyorlar. Gemide hayatta kalan kimse yok, muhtemelen hepsi öldü. Ben de… ölüyorum.”

Mesajın geri kalan kısmı, deşifre edilemeyecek bir haldeydi; anlamsız noktalar ve çizgilerden oluşuyordu ancak ilk parçanın işaret ettiği şey gayet açıktı. Bu geminin bütün mürettebatı sebebi bilinmeyen bir şekilde ölmüştü.

SAĞ KALAN BİR TEK CANLI BİLE YOKTU

Ayrıca bu olağanüstü duruma kayıtsız kalmayan Amerikan bandıralı Silver Star gemisi, bahsi geçen geminin yerini tespit etmek için hızla harekete geçmişti. Hikayenin devamında anlatılan göre, SS Ourang Medan’ın okyanusun neredeyse tam ortasında öylece durduğu bölgeye ulaşıldı.

Silver Star gemisinin kaptanı içeride neler olup bittiğini anlamak için bu gemiye bir gözcü ekibi yolladı. Söylenenlere göre kaptan dahil tüm ekip, gemide hiçbir hayat belirtisinin olmadığını fark etti. Bu ıssızlıktan ötürü şaşkına dönen ekipler gemiye çıkıp ters giden şeyi çözmeye çalıştılar. Güverteye ulaşana kadar sessizlik içinde çalışmalara başlayan ekipler, artık hayatları boyunca unutamayacakları bir manzarayla karşı karşıyaydı. Olay yerine giden ilk ekibin verdiği bilgilere göre, SS Ourang Medan'da sağ kalan bir tek canlı bile yoktu. Yaptıkları tespite göre gemide bulunan köpek bile yaşamını yitirmişti.

YARDIM SİNYALİ GÖNDEREN KİŞİ DE ÖLÜ BULUNDU

Silver Star'ın kurtarma ekibi, güverteden geminin içine ilerlemeye başlayınca adım başı gözleri açık ve şok ifadesi içinde kaskatı kesilmiş insanlarla karşılaştı. Dahası hepsinin kalbi durmuştu, görünene göre kalp krizi sonucu hayatlarını kaybetmişlerdi. Gemide incelemelerine devam eden ekipler, ölü bedenlere ait surat ifadelerinde aynı şeyi gördüler. Herkesin son bakışlarında bir korku ve şok ifadesi vardı. Biraz daha ilerlediklerinde parmağı sinyal tuşuna basılı bir şekilde yaşamını yitirmiş bir adam buldular. Bu adam kendilerine acil yardım çağrısı gönderen o kişiydi.

NEDEN ÖLDÜLER?

SS Ourang Medan gemisinde yaşanan felakete dair söylentilerden bazıları geminin ısı derecesiyle ilgiliydi. O gün hava aslında 43 dereceydi ancak kurtarma ekibi gemiye vardığında gemi olması gerekenden çok fazla soğuktu.

Yapılan tahminlere göre orada tanımlanamayan ve araştırılması gereken bir olay meydana gelmişti. Herhangi bir hayvanın ya da insanın saldırısıyla ölmediği düşünülen bu insanların ölüm sebebi belli ki aynıydı. Peki bu insanların ortak ölüm sebebi ne olabilirdi? Silver Star kurtarma ekibi gemiyi bir an önce limana çıkarmak ve orada ne olduğunun çözülmesini istiyordu. Ekip hazırlıklara başladığı anda bir anda gemiden dumanlar yükselmeye başladı. Ekibin kaptanı çalışma arkadaşlarını oradan uzaklaştırdı ve dakikalar içinde büyük bir patlama meydana gelerek SS Ourang Medan olduğu yerde tüm sırlarıyla birlikte suya gömüldü.

Yaşanan bu korkunç olayın ardından basit bir kargo gemisinin başına gelen bu olayın peşini bırakmayan yetkililer 1945 yılında bir deftere ulaştı. Defter geminin taşıdığı bir yük konteynerinin içinden çıkmıştı. Oldukça detaylı bilgilerin içinde bulunduğu bu defterde yazanlara göre gemi, içinde sayısız kimyasal yük barındırıyordu. Peki onların sonunun getiren şey gerçekten kimyasal bir madde olabilir miydi?

Başta gerçek bir cevap arayan yetkililere bu ihtimal mantıklı geldi. Senaryoyu şu şekilde kurdular: Gemide taşınan bir kimyasal dışarı sızmış, herkes aynı kimyasal sebebiyle hayatını kaybetmiş ve sonrasında aynı kimyasal geminin patlamasına sebep olmuştu. Peki Silver Star mürettebatının gördükleri neydi? Hangi kimyasal sızıntı onlarca kişinin yüzünde aynı korku ifadesinin yaratabilirdi?

GEMİDE OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Cevaplanmamış onlarca sorunun ardından yıllar sonra kimliği belirsiz bir kişi SS Ourang Medan'da olduğunu ancak olaydan kısa bir süre önce olacakları önceden fark ederek gemiden ayrıldığını iddia etti. Kimliği belirsiz bir şahsın iddiasına göre gemiye Kosta Rika'ya hareket etmeden önce 15 bin kasa kargo yüklenmişti.

O işlemden kısa bir süre sonra gemideki mürettebattan kişilerin mide kramplarından şikayet ettiğini hatta birinin hayatını kaybettiğini söyledi. Yaşanan bu olayın ardından gemideki yüklerin içeriklerini araştırdığını iddia eden isimsiz kişi, gemideki yüklerin içinde sülfürik asit, nitrogliserin ve potasyum siyanür olduğunu söyledi. Bu gazların etrafa yayılmasından şüphe duyan bu kişi yine iddiasına göre gazların insanları öldüreceğini düşündüğünden gemiden atlamış ve en yakın limandaki bir cankurtaran tarafından kurtarılmıştı.

Tüm bu iddialar aslında yetkililerin kimyasal madde fikrini destekliyordu ancak kimliği belirsiz bu kişinin anlattıklarını destekleyecek hiçbir kanıtı olmadığı gibi şahısla ilgili hiçbir bilgiye erişilemedi. Dolayısıyla bu iddialar da zayıf bulundu ve dikkate alınmadı.

HAYALET GEMİ İDDİASI: 77 YILDIR KİMSE NE OLDUĞUNU BİLMİYOR

SS Ourang Medan ile ilgili kafa karıştırıcı olan en önemli şey geminin varlığıyla ilgiliydi. İddialara göre bu geminin resmiyetteki varlığını kanıtlayan hiçbir belge yok. SS Ourang Medan'ın bağlı olduğu iddia edilen Hollandalı şirketle aslında hiçbir resmi ilişkisi olmadığı söyleniyor. Dahası resmi kurumların hiçbiri geminin varlığını bile kabul etmemişti.

Tüm bu bilgiler ışığında zamanla SS Ourang Medan'ın hikâyesini duyanlar onu 'hayalet gemi' olarak tanımladılar. Orada yaşanan olay sanki bir efsane gibi anılmaya ve sayısız soru işareti cevapsız kalmaya devam etti. Üzerinden 77 yıl geçmesine rağmen kimse orada ne olduğunu hala net olarak bilmiyor.